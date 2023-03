A kulináris élvezetek rajongóit célozták meg kiváló partnerek segítségével. Közösségi oldalukon tették közzé, hogy a Turul Étterem Jókai bablevest, Petőfi rostélyost és tányérdesszertbe álmodott Kossuth Kiflit készített. A STOP Cukrászda pedig hagyományos Kossuth kiflit sütött az ünnepre.

A könyvtár az ételek történetét, elnevezésük hátterét adta a receptek mellé. Céljuk az akcióval, hogy a finomságok mellé ismereteket is kapjanak az érdeklődők, és olvasók. A vendéglátóhelyeken készült fotókat az ételek történetével március idusán láthatják, olvashatják a könyvtár online felületein, de az étterem március 15-re étlapra is vette a történelmi személyek ihlette ételeket. A cukrászdában Mikolasek Zsófia és Márku Mónika, a könyvtár vezetői segédkeztek Rabóczky Beáta cukrászmesternek. A Turul Étteremben Varga Viktor séf készítette el a jókai bablevest.

Ezekben a napokban rajzolják, festik, rendezik a könyvtár munkatársai a kávézó szelfipontját is. A fiatalok körében is népszerű fotózási lehetőség a Petőfi 200 Emlékév keretében a Pilvax kávéház hangulatát idézi majd. Március 14-től őszig a könyvtárosok által tervezett és megvalósított fotósarokba thonet bútorok kerülnek, és egy-egy eseményhez kapcsolódva kellékekkel is ellátják a vendégeket annak érdekében, hogy korhű fényképeken örökíthessék meg Pilvax kávéházas látogatásukat. Óvári Zsuzsanna grafikus, tanár segítette kreatív alkotásaival a könyvtár munkatársait.