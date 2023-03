Saját imák

A tatai grafikus szerint mindenkinek lehetnek saját imái.

– Az embereknek újra el kellene kezdenie imádkozni. Mert olyan világ közeledik, amihez kell egyfajta lelkierő, ami pedig az imádságból ered szerintem. Akár kitalálhatunk magunknak imákat is, ezt tettem képileg is ebbe a sorozatba. Ébresztőjellegű alkotásokat próbáltam saját magamnak és a környezetemnek is teremteni ezzel, hogy mindenki kicsit gondolkodjon el. És egyfajta szépséget és romantikát is akartam csinálni, amik eddig is lappangtak a képeken – magyarázta Lévai.