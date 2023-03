De a kisebb, fiatalabb termelők is helyet kaptak a Kvaterkán: a baji Nyitnikék pincészet 2017, míg a Bencsik János országgyűlési képviselő Kisbaka Borászata 2015 óta működik. A képviselő elárulta, hogy csak három éve mutatta be a nagyközönségnek a borait, aminek a minőségét a Kvaterka zsűrije is elismerte: hiszen, - ahogyan Bencsik János fogalmazott - "egy egész focicsapatnyi borfajtából" kóstolhattak nála a vendégek. A képviselőtől megtudtuk, hogy mintegy 3,5 hektáron termesztenek szőlőt, amiből 2 hektárt ő művel meg. A metszéssel pont csütörtökön végzett és a kötözéshez a Kvaterka után fog nekiállni.

A vendégek közben pohárral e kezükben jártak asztaltól asztalig, kortyolgatták a kiválasztott nedűket. Kata és Gabi elárulta, hogy nagy borkedvelők és az összes Tavaszi Kvaterkára kilátogattak eddig. A hölgyek bevallották, hogy az első alkalommal kicsit rutintalanok voltak még, eldöntötték, hogy mindent meg fognak kóstolni. Azonban végül csak az asztalok feléig jutottak. Most már sokkal rutinosabban érkeztek a rendezvényre, idén csak a rozékat fogják megkóstolni. Persze néha azért elcsábulnak.