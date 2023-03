Schmelczné Bajmóczi Ildikó, a Kemence Egyesület vezetője köszöntötte a résztvevő cégek képviselőit, illetve az érdeklődőket. Elmondta, fontos, hogy a gyerekek már korán megismerjék a pályaválasztási lehetőségeket.

A tábor résztvevői nyáron megismerkedhetnek az Alumetal Group Kft., a Hartmann Hungary Kft., a B&O Kft., a Komthermál Kft. valamint a Komáromi Városmarketing Kft.-nél folyó munkával.

Juhászné Kővári Ildikó, az Alumetal Group Hungary Kft. képviseletében arról beszélt, már tavaly is részesei voltak a tábornak, nem volt kérdés, hogy idén is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Cégük a komáromi ipari parkban működik, mintegy száz embert foglalkoztatnak. Alumínium-újrahasznosítással foglalkoznak, tevékenységüket játékos formában mutatják majd be a gyerekeknek.

Radics Gábor, a Városmarketing Kft. ügyvezetője szintén arról beszélt, már tavaly is részei voltak a tábornak. A gyerekeknek az általuk kezelt közösségi oldalakat, valamint a turisztikai irodában folyó munkát mutatják meg. Az ácsi Hartmann Hungary Kft. részéről Szilvási Ramóna HR menedzser azt emelte ki, a tábor során a gyerekek a tojástálca gyártás folyamatait ismerhetik meg.

Radics Török Tímea, a Komthermál Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, a gyógyfürdőben rengeteg munkakört tudnak bemutatni: legyen az úszómesterség, műszaki vagy a recepciós, közvetlen vendégkapcsolatos terület.

Jelentkezés

Aki részt szeretni venni a táborban, annak egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, valamint motivációs videót készítenie. Ezt e-mailben kell beküldeni, rövid bemutatkozással, amelyben a jelentkező gyermeknek kell megindokolnia, miért érdekli a tábor. Ez azért fontos a szervezőknek, mert szeretnék, ha motivált fiatalok érkeznének hozzájuk. A jelentkezési lapokat, videókat eljuttatják a cégekhez, itt választják ki azt a húsz gyermeket, aki részt vehet az ingyenes táborban. További információk a Kemence Egyesülettől kérhetőek.

A B&O Kft. termelési igazgatója, Herdy Péter kiemelte, a tulajdonosok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a környék iskoláival. A telephelyükön egyebek mellett az automatizálást és a a robottechnikát ismerhetik meg a diákok.

Vajda Bence önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, fontos a jövő nemzedékének képzése, pályaorientációja. Úgy vélte, nagy szükség van arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek azokkal a szakmákkal, amelyekkel meg tudják alapozni a jövőjüket. A közreműködő cégeknek szintén köszönetet mondott, akik fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást. Hozzátette, bízik abban, hogy a fiatalok a jövőben megszerzett tudásukat komáromi cégeknél kamatoztatják.