Erős Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán mutatta be Kornélt, aki imád horgászni, és akinek március 22-én, a Down-szindróma világnapján szerzett örömet a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének segítségével. A fiú egy 1 éves horgászengedélyt és egy pergető botot kapott ajándékba.

Kornél arcán leírhatatlan boldogság volt

– fogalmazott a képviselő, aki azt is megemlítette, hogy a meglepetésben a KEMHESZ elnöke, Zoltai Dániel és Tercsinesz Milán is nagy szerepet vállalt. A poszt alatt ráadásul további felajánlások is érkeztek, így még nagyobb lehet a Kornél öröme.