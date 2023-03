Az országos programsorozat első állomásán a Petőfi-emlékév kapcsán beszélgettek, gondolkodtak a magyar irodalomról és kultúráról. Az eseményről a Tata.hu számolt be.

Turczi István József Attila, Babérkoszorú és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, Tata Város Díszpolgára, valamint Földes László Hobo, Kossuth-díjas bluesénekes, dalszerző és előadóművész kapcsolata már hosszú utat járt be.

– Vannak olyan kapcsolatok, találkozások, amelyekről nem kell mondani semmit, mert magától megy minden. Egyikünknek sem mi magunk vagyunk fontosak, hanem az, amit csinálunk. Az a kötelességünk ebben a formációban és ebben a témában, hogy amit kaptunk, azt egyszerűen adjuk tovább – mondta Hobo.

A „Miért szeretjük a magyar irodalmat?” országjáró sorozat a Petőfi-emlékév alkalmából érkezett Tatára, ahol első alkalommal hallgathatta meg a közönség a művészek gondolatait.

– Arról akarunk beszélni, hogy ránk, 21. századi emberekre hogyan hat a magyar irodalom egésze, azok a költők, művek, hangulatok és érzések, amelyek összegyűltek ebben a csodálatos tárházban, Petőfitől Pilinszky Jánosig és tovább. Mi magunk vagyunk a magyarság, magunk vagyunk az irodalom, hiszen teljesen mindegy, hogy olvasóként, vagy íróként, de közünk van ahhoz, amit hagyománynak hívunk, amit apáink és nagyapáink is szeretettel olvastak és a kortársak visznek tovább – mondta Turczi István.

A rendhagyó beszélgetést telt házas érdeklődés kísérte a Piarista Rendházban, ahol többek között elhangzott, hogy 2023 különleges esztendő, amikor nem csupán Petőfi Sándor, hanem Madách Imre születésének is a 200. évfordulóját ünnepelhetjük, Csokonai Vitéz Mihály pedig 250 éve látta meg a napvilágot. Ez önmagában is jelzi a magyar irodalom sokszínűségét és nagyságát, mondta Turczi István, aki hozzátette: azért is kezdtünk bele ebbe a beszélgetéssorozatba, mert vannak olyan találkozási pontok irodalmunkban, melyekről érdemes és kell is beszélni.