Az OMSZ a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal közösen három éve indította el közös mobiltelefonos alkalmazását, melynek több, mint 600 ezer felhasználója van. A program hamar népszerűvé vált, hiszen könnyebben indíthatunk segélyhívást. Emiatt a családoknál is gyakori, hogy a gyermekek, unokák az idősebb hozzátartozók telefonjaira is feltelepítik azt.

– Ha valaki rosszul érzi magát, akkor ez az applikáció lehet a legegyszerűbb megoldás, a piros gomb megnyomásával közvetlenül a mentőszolgálathoz érkezik be a jelzés.

Hang- és adatkapcsolat is létrejön, így a mentésirányítókhoz automatikusan eljut minden fontos információ, melyet a regisztrációkor előre megadtunk

– mondta Győrfi Pál.

A szoftver legtöbb előnyét akkor tudjuk kihasználni, ha saját magunkhoz hívunk mentőt, ezért sokat segíthet, ha előre megadjuk alapbetegségeinket, vagy azt, hogy mire vagyunk allergiásak és hogy milyen gyógyszereket kell szednünk. Előfordulhat, hogy aktuális állapotunk miatt nem tudunk kommunikálni: például, ha stroke-ot kaptunk, azaz agyi érkatasztrófa – agyvérzés, agyi érelzáródás – alakult ki nálunk, akkor a beszédünket nehezen, vagy egyáltalán nem érthetik. Ilyenkor gyakorlatilag három gombnyomással elérhetjük a mentőket.

– Ha egy másik személyhez hívunk segítséget, akkor fontos lehet a pontos helymeghatározás. A szoftver tartalmaz adatbázisokat is, így meg tudjuk nézni, hol van a legközelebbi defibrillátor készülék, gyógyszertár, vagy kórház – ismertette.

Az alkalmazás révén elsősegélynyújtást is tanulhatunk, de azt is megmutatja, hogyan kell magunkat szakszerűen ellátni a kisebb konyhai balesetek után. Vélhetően emiatt akár több ezres nagyságrendben is segítségül hívják a lakosok az applikációt. Bár pontos statisztika nincs róla, azt tudni kell, hogy az alkalmazást általában valódi egészségügyi vészhelyzetekben veszik igénybe, így vármegyénkben is biztosan előfordult, hogy életet mentett az applikáció.