Viczena Gábor, azaz mindenki Vicije 1999-ben, az egyesület megalapítása után egy évvel lépett be a csapatba közé. Először játékosként alkotott maradandót, hiszen tagja volt a Budapest Bajnokságban, majd az OB I-ben bemutatkozó első csapatunknak. Lelkes, gólerős játékával hamar húzóemberévé vált a gárdának. Teljesítményével 2001-ben kiérdemelte egyesületnél az Év játékosa címet. Számtalan floorball tornán és kupamérkőzésen viselte az SZPK-mezét. Emellett 54 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, melyeken 38 gólt szerzett.

„Visszavonulása után edzőként segítette az SZPK-t. Először „beugró” edzőként vezette sikerre az U19-es fiú csapatunkat, az általa irányított együttes nyerte első utánpótlás bajnoki címünket. Ezután évekig a női csapatunk mellett edzősködött, elévülhetetlen érdemei voltak az SZPK első női bajnoki címének megszerzésében is. A klub megalapításának huszadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen az elsők között vehetette át az SZPK-ért díjat egyesületünk elnökétől.

Az utóbbi években csapataink egyik legnagyobb szurkolójává vált, gyakran találkozhattunk vele hazai és idegenbeli mérkőzéseinken egyaránt. Legutóbb a hétvégi IFL Final 4 döntőjén üdvözölhettük egymást a rá jellemző, szokott vidámsággal. Közvetlen, nyitott személyisége miatt nagyon sok barátja volt egyesületünknél (is). Vici sportimádata mindig is közismert volt. A floorball mellett szenvedélye volt a síelés, kerékpározás és az autóversenyzés is. A sport iránti rajongását testvére, Attila és fia, Áron is örökölte tőle. Gyermeke jelenleg is felnőtt férfi csapatunk meghatározó játékosa. Az egyesület valamennyi tagja nevében a legőszintébb együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, fájdalmukban mindannyian osztozunk! Sporttársunk emlékét örökre megőrizzük!”

Vici, nyugodj békében!

– írták posztjukban a floorballosok.