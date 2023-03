Szerelmi vallomással indult Geszti Péter tatabányai nagykoncertje, és a reakció sem volt különb: a közönség minden sort együtt énekelt a híres szövegmondó kisiparossal. Tehát az egyik legismertebb szám, a Rapülők korszak Áj lav jú-ja nyitott, ami kellően megalapozta a csaknem két órán át tartó stadionrepesztő hangulatot.

Több mint ezren váltottak jegyet a Földi Imre Sportcsarnok szombati programjára. Hamar megtelt a küzdőtér, mert a ritmusos zene egyre több embert hozott lázba. A zenei élmény nem véletlenül viseli a Best of Geszti nevet, ugyanis tényleg a nagy betűs gesztiség legjavát kapja a közönség: a Jazz+Az, a Gringo Sztár és a Létvágy korszakot.

És, hogy a dalokat se feledjük! A csarnok közönsége követte Gesztit Amerikába – persze csak a jól csengő dallamokon keresztül. Miamiba is, Will Smith hóna alá is benézett. Megtudtuk, nem érdemes hülyékkel vitatkozni, ugyanis mindig van hülyébb. Mi pedig akkor leszünk azok, ha teret adunk az energiapazarlásnak.

A továbbiakban feltűnt az előadó mögötti hatalmas kivetítőn az a bizonyos bárka. Talán ez volt az egyetlen pillanat, a Noé, amikor komolyság uralkodott a színpadon. Nem véletlenül, hiszen a világjárvány szülte a 2020-as rímeket. Szó van benne barátságról, szeretetről és arról az elképesztő életigenlésről, ami által “ kikötünk együtt a szív látóhatárán”.

Végül rögtönzött nemzeti konzultációt is kitölthetett a közönség, mikor a következő nóta felől érdeklődött Geszti. Művészi nagyságát jól mutatja, hogy meghajolva a közönség akarata előtt játszani kezdett egy LGT feldolgozást. Geszti köntösbe bújt a Ringasd el magad! című sláger, amire nagyon vevő volt a tatabányai publikum. Nem maradhatott el a Pálinka Sunrise sem, komoly házi feladattal. Az előadó szerint minden józan embernek kötelező megtanulni legalább egy sort, de arról már nem szólt a fáma, mikor lesz a feleltetés.