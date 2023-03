Mint a diák írta, nem a viharos szél jelentette leginkább a problémát, hanem az, hogy egyes pontokon olyannyira száraz a talaj legfelső rétege a több hetes csapadékhiány miatt, hogy a szél ezt könnyen fel is kapta és tovább is hordta. Császáron is hatalmas porviharok alakultak ki szombaton, ami olyannyira erős volt, hogy az egész falut, azaz Császárt is belepte.

– Volt alkalmam ezt személyesen átélni, hiszen délelőtt és délután is 1-1 órát a porviharban voltam, hogy számos fotót/videót tudjak készíteni a nem mindennapi eseményről. A porviharban én személyesen úgy éreztem magam, mintha a Szahara közepén járnék. Sajnos elszomorító látványokban is részem lehetett, hiszen több helyen is fákat csavart ki, illetve tört ketté a szél, de problémát jelentett továbbra is még a porvihar és a viharos szél együttese, hiszen Császár és Vérteskethely közötti útszakaszon is okozott lassabb közlekedést. Itt még olyan esetet is láttam, hogy 1-2 autónak rövid ideig félre is kellett állnia a szinte 0-ra is lecsökkenhetett a látótávolság miatt – részletezte.

Mint megírtuk, a porvihar nem csak a Bakonyalját érintette, hanem több tíz kilométerrel arrébb, az M1-esen, Herceghalomnál tragédiát is hagyott maga után szombaton: egy halálos áldozatot és 39 sérültet követelő tömegszerencsétlenség történt a vihar miatt. A diákot mélyen megrendítette az M1-es tömegbaleset és a Kemma.hu-n keresztül is üzent.

– A császári porvihar ezúttal nem csodás, hanem elszomorító látvány volt, hiszen ennek tudható be az M1-es autópályán történt szerencsétlenség is.