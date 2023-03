Mint megírtuk, március 15-én a szél okozta porviharokra figyelmeztetett az Útinform. A figyelmeztetés nem volt alaptalan, több helyen is feltámadt a por, így többek közt a Bakonyalján is, amelyet a császári diák. Deák István meg is örökített.

Néhány nappal ezelőtt, március 11-én egy hasonló porvihar okozot halálos tömegbalesetet az M1-esen. A balesetben 41 autó volt érintett. Egy ember meghalt, 39-en pedig megsérültek.