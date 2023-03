Négyféle ételt készítettek, amelyeket végül egy hatalmas asztalon tálaltak. Készült ízletes kolbászpörkölt, azaz Tinsti Prodwurst, amelybe hagyma, kolbász, zsír, pirospaprika, paradicsompüré és só, valamint cukor került. Saurs’s Tunged, azaz lapockából és sertésmájból és fűszerekből készült ételt is főztek az asszonyok, emellett sós és édes sütemény is került az asztalra, a hagyományos borleves mellé. A különlegességet kuglóffal tálalták az asszonyok.

Igazi finomság volt a Flézl, azaz a tarjáni sós kifli. A Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör Egyesület közösségi oldalán ennek a receptjét is közzétette, hogy otthon is el tudják készíteni. Összesen tizenegy kilogramm lisztet dolgoztak fel, és tíz pár kolbászból rotyogott a lábasban a Tinsti Prodwurst. Hét kilogramm lapocka és három máj előkészítése is várt a résztvevőkre. A finomságok egy részét a Tiszta sváb című film vetítésekor is felkínálták. A másfél órás dokumentumfilmet a főzés és kóstolás után telt ház előtt vetítették a kultúrotthonban, ahol részt vett Sós Ágnes rendező is.