A cég közleményben részletezte, hogy az utóbbi időben egyre több vásárlói jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy egyes PENNY-üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vásárlók számára a parkolást. Ennek megszüntetése érdekében szakemberekkel egyeztetve a vállalat arra a döntésre jutott, hogy az érintett üzletek parkolóiban bevezeti az egy óra időtartam feletti fizetős parkolást. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a PENNY vásárlói számára – a vásárlást igazoló blokk helyszíni felmutatásával – további 1 órán keresztül díjmentes a parkolás. A vállalat felmérései alapján ennyi idő alatt kényelmesen bevásárolhatnak a PENNY-be látogatók anélkül, hogy ez számukra bármilyen további költséget jelentene.

– A PENNY, ahogyan eddig is, jelen helyzetben és ezután is a vásárlói igényeit tartja elsőlegesen szem előtt. Ennek érdekében minden olyan bejelentést, panaszt is kivizsgálunk, ami a vásárlók szabad parkolási lehetőségeit veszélyezteti. Amennyiben egy adott üzletnél indokolttá válik az ingyenes parkolás időbeni szabályozása, abban az esetben a vállalat fontolóra veszi a korlátozás lehetőségeit. Jelenleg azonban nem tervezzük, hogy bármelyik másik, környékbeli üzlet parkolójánál bevezetjük az időkorlátos parkolási rendszert – nyilatkozta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

A PENNY az alábbi üzleteknél vezette be az egy órán túli díjfizetős parkolást:

Budapest: III. Huszti út, III. Pünkösdfürdő utca, VIII. Hős utca, VIII. Könyves Kálmán körút, X. Kolozsvári utca, X. Sibrik Miklós út, XI. Rétköz utca, XIII. Jász utca, XIV. Füredi út, XVIII. Margó Tivadar utca, XIX. Ady Endre út, XX. Topánka utca, XXI. Kossuth Lajos utca.

Továbbá: Ajka, Alsónémedi, Aszód, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balmazújváros, Bátonyterenye, Békéscsaba – Berényi út és Temető sor, Dorog, Dunakeszi, Gárdony, Göd, Gyömrő, Győr – Tihanyi Árpád út, Hajdúnánás, Jászárokszállás, Kaposvár, Kecskemét – Kodály Zoltán tér és Kossuth körút, Kisvárda, Komló, Miskolc – Ilona utca és Soltész Nagy Kálmán utca, Monor, Nagykanizsa – Kalmár utca, Nyíregyháza – Állomás tér, Ózd, Pécel, Pécs – Zsolnay Vilmos utca, Püspökladány, Ráckeve,

Salgótarján, Sárvár, Siófok – Vak Bottyán utca, Szeged – Makkosházi körút, Székesfehérvár – Palotai út, Szentes, Szombathely – Körmendi út, Tiszafüred, Üllő, Várpalota, Veszprém – Egyetem utca.

A díjfizetős parkolókban több helyen is – így például a parkoló és az üzlet bejáratánál egyaránt – megtalálhatók az erre vonatkozó információs táblák. Azoknál a boltoknál, ahol továbbra sem díjfizetős a parkolás, a PENNY „magánterületre vonatkozó autó-elvonatás táblát” helyezett ki, amely azért szükséges, hogy elejét vegyék az otthagyott roncsautók elszaporodásának, hiszen ezek a járművek is foglalják a helyeket a PENNY-vásárlók járművei el