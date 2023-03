– Célunk, hogy olyan ifjúságot neveljünk, akik felnőttként is bírják a nehézségeket, a fizikai megerőltetést – mondta el Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az átadón. – Emellett szeretnénk elérni azt is, hogy a fiatalok tiszteljék a családot, a nemzetet és Istent.

Hozzátette, úgy véli, ebben a közösségben van istenhit, és örömét fejezte ki azért, hogy az óvoda megépítése után az általános iskola is bővül, szépül, és a csarnok is megépülhetett.

Radziwonné Vörös Zsuzsanna intézményvezető elmondta, a tornatermet a belső iskolaudvarban építették fel, a meglévő iskolaépületet egy nyaktaggal összekötve. A létesítmény egy kézilabdapálya pálya befogadására alkalmas csarnokból és az azt kiszolgáló öltöző, szociális és további kiszolgáló blokkokat befogadó kétszintes épületből áll. A küzdőtér egyoldali mobil lelátóval alkalmas kézilabdapálya, kosár és röplabda pályák befogadására, mobil térelválasztó ponyvával három részre osztható.

Kitért arra is, bár korábban is volt egyházi iskola Komáromban, az államosítást követően megszűnt. Az intézmény 1997 óta működik ismét egyházi fenntartás alatt, így fennállásuk 25. évfordulóját is ünneplik a tanévben. A résztvevőket emellett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba főispán, valamint dr. Molnár Attila polgármester is köszöntötte. Az épületet és használóit ezt követően Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg.