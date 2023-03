Az apróságok sem unatkoztak: ha nem az asztaloknál szorgoskodtak, fogócskázhattak egyet a gyönyörű napsütésben vagy táncolhattak például Jimmyre, a pop koronázatlan királyának dallamaira. Kérdésünkre, hogy körülbelül hány főt várnak a rendezvényre, nem is kaptunk más választ, mint a teljes lakosságot. Hamar jött is a korrekció: plusz kettő, mert lapunk munkatársait is tiszteletbeli bokodivá fogadták. Legalábbis erre a napra.