Március 9-ei képviselő-testületi ülésén az esztergomi önkormányzat egy 2021-es rendeletét módosította. A változtatás lényege, hogy „a piaci és szociális alapon kiadható lakások bérleti díját korrigálták, illetve két új díjtételt vezettek be a Kossuth Lajos utca 38/B. szám alatti társasház esetében.” A változás eredményeként a társasházban lévő piaci alapon kiadható lakások bérleti díja négyzetméterenként 2400 forint, míg a társasházban található szolgálati lakások díja négyzetméterenként 1000 forintra változott.

A rendeletmódosítás további része, hogy négynél is több alkalommal meghosszabbítható a bérleti szerződés azoknál a már meglévő bérlőknél, akik 70. életévüket betöltötték vagy súlyos betegek, illetve rokkantak és a hosszabbítás egyéb feltételeinek továbbra is megfelelnek. A tájékoztató arra is kitér, hogy mely feltételekkel, jogcímekkel lehet önkormányzati bérlakást igényelni. Ezek szerint: piaci jogcímen pályázat útján, szociális alapon szintén pályázat útján, szolgálati lakás jogcímen, kérelemre méltányossági alapon vagy pedig – rendkívüli esetben – versenytárgyalás mellőzésével.

Ehhez hozzáteszik, hogy aki piaci alapon kiírt pályázaton indul, az ezzel egy időben nem jogosult szociális alapon pályázni, illetve a méltányossági alapon való bérlakás igénylésre annak van lehetősége, akinek korábbi lakóingatlana elemi kár vagy lakástűz okán használhatatlanná vált. A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok bérlésével kapcsolatban a tájékoztatás a Bottyán-palotában lévő Gadányi-termet említi példának, melyről elárulják, hogy „ingyenes bérbeadásának idejét emelték meg a megnövekedett igények figyelembe vételével,” illetve hozzáteszik, hogy „közfeladat ellátása céljából, lakosság közszolgáltatásokkal való ellátására, közérdekre való tekintettel, valamint művészeti-, kulturális-, sport-, egészségügyi, szociális és oktatási célból kaphatják meg a kérvényezők félévente két napra.” A részletes anyag az esztergom.hu oldal „Hírek” rovatában található.