− Ennek a betegségnek különböző fokozatai vannak. Nekem is van oxigénmaszkom, de természetesen nem ebben trombitálok. Ha esetleg légszomjam lenne, vagy rosszul érezném magam akkor ki tudok kerülni belőle. Természetesen a trombitálás veszélyezteti az egészségemet, de a dohányzás is veszélyes, és mégis hányan dohányoznak. Nekem a zene az életem, nem akarok nemet mondani és nemet is fogok - szögezte le Lajcsi, aki még egy új trombitát is beszerzett, hogy a betegsége mellett is tudjon játszani.

− A trombitát óvatosabban fogom használni, van egy új trombitám, amivel sokkal könnyebb játszani. Hét éves korom óta trombitálok, nyilván a tüdő nem rendeltetésszerű használatának következtében alakult így. Az én betegségem megállapítható, de még nem olyan súlyos, még nem kell folyton oxigénmaszkot használnom. De mindig nálam van. Már furgonnal járok, nem a szép autóimmal. A fogkefém és az oxigénpalackom mindig nálam van - mondta a zenész, akinek a bíróság elutasította a halasztási kérelmét.