A 60 évvel ezelőtti kép ezzel a szöveggel szerepelt az MTI oldalán:

„Koncz Gábor IV. éves színművészeti főiskolai hallgató, aki több magyar filmben játszott már kisebb szerepeket, a visegrádi vár ásatásánál. Háttérben a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye székesegyházának kupolája, előtte a Szent Ignác-plébániatemplom, vagy vízivárosi plébániatemplom. MTI Fotó: Keleti Éva

A fiatal művész egyik főszereplője volt a francia-magyar koprodukcióban készült Germinal című filmnek és játszott a Mindennap élünk című, most forgatott alkotásban is. Végzős főiskolásként a Vígszínház Rómeó és Júlia előadásában játszik és átvette a Jókai Színházban Tordy Géza szerepét Dreisler Amerikai tragédia című drámájában is. "