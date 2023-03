A tatabányai politikus Facebook-oldalán tudatták a családja nevében, hogy Schmidt Csaba március 19-én elhunyt. A temetéséről később adnak tájékoztatást. Bár hosszú betegség előzte meg a tragikus hírt, a közélet szereplői megrendülten emlékeztek meg a volt tatabányai polgármesterről, aki a Fidesz-KDNP jelenlegi közgyűlési frakciójának vezetőjeként és a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárjaként még súlyos betegen is dolgozott.

Schmidt Csaba 1979. május 3-án született Tatabányán. 1997-ben végzett a Bárdos-gimnáziumban, majd az ELTE Természettudományi Karának vegyész szakán szerzett diplomát. Előbb a Richter Gedeon gyógyszergyár dorogi fióktelepénél helyezkedett el analitikusként, majd a Bábolna Takarmányipari Kft. laboratóriumában kapott részlegvezetői megbízást.

Szívügye volt Tatabánya Egyik első interjújában a kemma.hu kérdésére Schmidt Csaba elárulta, hogy tudatosan készült a közéleti szerepvállalásra, hiszen már diákként érdekelte a politika és a szűkebb környezetének fejlesztése. Első számú célja az volt, hogy az ország egyik leggyorsabban növekedő gazdasági térségét hozzák létre, mégpedig tatabányai központtal. Ennek jegyében számos fejlesztésben vett részt a szakképzés és az infrastruktúra építse, valamint a vonzó városi környezet kialakítása érdekében.

2001-ben külsős szakértőként került Tatabánya Város Költségvetési és Tulajdonosi Bizottságába. 2002-től volt a városi közgyűlés tagja. 2006-ban a Gál lakótelep egyéni önkormányzati képviselőjének választották, majd a testület alpolgármesternek választotta. 2010-ben választották meg a megyeszékhely polgármesterének, a tisztséget 2019-ig, két cikluson át töltötte be.

A 2019-es választás után a helyi Fidesz-KDNP frakciójának vezetőjeként, valamint a kettes számú, alsógallai-óvárosi választókerület képviselőjeként folytatta a munkáját a közgyűlésben. 2020 nyarán bízta meg az innovációs- és technológiai miniszter az újjáalakuló Tatabányai Szakképzési Centrum kancellári feladataival.

Schmidt Csaba 2008-ban nősült meg, hármasikreik 2014-ben születtek meg. A politikus keveset beszélt magánéletéről, s a betegsége kapcsán is csak nyáron, egy életmentő műtét után adott hírt közösségi oldalán. Köszönetet mondott a Semmelweis Egyetem klinikáján dolgozó orvosoknak, akik újabb esélyt adtak a felépülésre. Sajnos, mint utólag kiderült: minden kiváló orvosi segítség és a kitartó küzdelem ellenére is felülkerekedett a betegség a legutóbbi időkig aktívan dolgozó politikuson. Schmidt Csaba utolsó közéleti szerepvállalása az volt, amikor önkormányzati képviselőként kezdeményezte a város a Turul emlékmű újbóli kivilágítását. Közösségi oldalán számolt be róla, hogy sikerült is elérnie, hogy ismét fényben ragyogjon esténként a város jelképe.

Mindörökké Tatabánya 2010 őszén találkoztunk először. Energikus fiatalember ült velem szemben a polgármesteri székben. Tele volt tervekkel. Bevallom, szkeptikusan hallgattam. Arról kérdezett, hogy miként látom Tatabányát egy messziről jött ember szemével. Mondtam, hogy furcsa egy hely ez, mert sehol egy sétáló utca, egy igazi városközpont. Az is szóba került, hogy jó lenne egy színvonalas park is város szívébe. Meg hát színházrajongóként nem tudtam kihagyni, hogy a helyi kultúra ékköve lehetne egy állandó társulat. Aztán lett városközpont, modern közpark, színvonalas színi társulat. Meg még sok minden más is. Schmidt Csaba ugyanis hitte és tudta, hogy a megyeszékhely egy új aranykorszakának lesz építője, részese. Ahogy fogalmazott: a kormányzati támogatás segítségével sok minden elkészülhet, ami addig csak álom volt. Pár évvel később egy tüdőembólia miatt nehéz hónapokat éltem meg, s bár nem voltunk közeli viszonyban, felhívott és jobbulást kívánt. Akkor és ott nem számított, hogy nem mindenben értettünk egyet. Az a fajta ember volt, aki a legapróbb részletekre is odafigyelt és tántoríthatatlanul hitt az igazában. Nem sokszor tudtam meggyőzni, de tiszteltem a városépítő szenvedélyét. Talán túl sokat is dolgozott, nehezen delegálta a feladatot másra. A sikerért megküzdött, a kudarcot nehezen élte meg és dolgozta fel. Nem akartam elhinni, amikor 2022 nyarán jött a hír: kórházba került, életmentő műtét után lábadozik. Sokáig nem mertem felhívni. Régen is beszéltünk már, meg hát gondoltam, hogy pihennie, gyógyulnia kell. Aztán egyszer mégis úgy döntöttem, hogy beszélek vele. Örült a hívásnak, jó híreket mondott. Őszintén hitt a felépülésben. Még akkor is, amikor látszott, hogy nagy a baj. Nagyon nagy. A közéleti szereplők nagy része úgy reagált halálának hírére, hogy most nincsenek szavak. 44 évesen, három kisgyerek édesapjaként hagyta itt szeretteit mindörökre. De biztos vagyok benne, hogy szeretett városa emlékezni fog rá. Mindörökre. T. Z.