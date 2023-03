– A diákok hat állomáson várták Tatán, a Kossuth tér különböző helyszínein társaikat. Mindegyik egy-egy külön kis betanult jelenet volt, ahol történelmi nyelvezeten történelmi gondolatokat, eszméket osztottak meg egymással az előadók – magyarázta Márkus Gábor, a gimnázium történelemtanára, egyben a rendezvény ötletgazdája, és az előadások forgatókönyveinek írója, akinek Maller Márta, Szakál Ferenc és Nagy Dániel tanárok segítettek a szervezésben.

A szervező elárulta, hogy mintegy hatvan diák vett részt az élő panoptikumban, amire másfél hónapon keresztül készültek. Az első állomás a gimnázium egyik termében volt, ahol egy korabeli egyetemi előadásba csöppentek bele az érdeklődők. Az 1848-as diákok itt beszélték meg, hogy a bécsi eseményekre nekik is lépniük kellene, közben tanáraik tanítványaikat féltve próbálták csitítani a kedélyeket. A következő helyszín a Kossuth téren lévő Gottwald kávézó volt, ahol az egykori Pilvax kávéház eseményei elevenedtek meg. Az asztalra felálló és onnan a tömegnek beszédet mondó fiatalok a mostani diákokat is fellelkesítették. De a városházán, a piactéren és Landerer nyomdájában történt eseményeket is megjelenítették. Végül a „börtönből” – amit egy hangulatos pince jelképezett – kiszabadították Táncsics Mihályt is.