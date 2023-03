Csányi Jánosné, leánykori nevén Kiss Kornélia és családja általában öt-tízévente látogat el Ácsteszérre. 2016-ban a település megemlékezésén találkoztak Stancsics Erzsébettel.

– Az én nagymamám Táncsics Mihály egyetlen felnőttkort megélt lányának, az egyetlen felnőttkort megélt lánya. Tehát így vagyok ükunoka. A nagymamám nagypapája Táncsics Mihály – kezdte történetüket Csányi Jánosné, aki azt is elmesélte lapunknak, mennyiben más leszármazottként a március 15-i megemlékezés.

– Nekünk mindig családi ünnep volt. Akármilyen kormány volt hatalmon, mindig kint volt a magyar zászló a házunkon. Minden évben mentünk és megyünk a Kerepesi temetőbe koszorúzni március 15-én és november 1-jén is. Engem is vittek már kisgyerekként, ezt örököltük. Illetve azt, hogy Táncsics szellemében kell viselkednünk, úgy kell nevelnünk a gyerekeinket.

– Táncsics Mihály ma is példát tudna mutatni sokaknak, kitartásból, az elveihez való hűségből. Nemcsak a fiataloknak, a felnőtteknek is – vette át a szót a szépunoka, ifjabb Csányi János, aki kiemelte: gyűjtik a róla szóló könyveket, újságcikkeket, amennyire lehet, igyekeznek ápolni az emlékét.

Számos pedagógus van a családjukban, és, ha tehetik, segítenek másoknak. Ezt Csányi Jánosné fejtette ki.

– A nagymamám és a férje is tanítók voltak, és mindhárom gyerekük is, édesapám és a testvérei is ezt a szakmát választották. A két évvel fiatalabb Ildi húgom az NDK-ban ment férjhez, de korábban a Pető Intézetben mozgássérültek rehabilitációjával foglalkozott, majd külföldön is ezen a pályán maradt. A tíz évvel fiatalabb Kati húgom pedig szintén pedagógus lett. A két fiam mérnöknek tanult, viszont számos közösségi munkából veszik ki a részüket.

Táncsics Mihály János testvérének ükunokáját Tőke Erzsébet néven anyakönyvezték, akinek írói neve Stancsics Erzsébet. Zenekonzervatóriumot végzett karvezető tanszakon, majd Egészségügyi Főiskolát. Eddig 7 verses- és 7 prózai kötete jelent meg, és több mint 120 antológiában vett részt. 2007-ben átvette Táncsics Mihálynak adományozott posztumusz a „Magyar Kultúra Lovagja” kitüntetést. Akkor még nem tudtak egymásról a leszármazottak. Folyóiratok közlik írásait, tudósításait, kutatásait.

– Országszerte számos iskolában rendhagyó történelem órákat tartok, meghívnak március 15-i megemlékezésekre. Nagyon örülök, hogy van érdeklődés Táncsics iránt, sokkal nagyobb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A családunk mindegyik generációjában mindenki foglalkozott valamilyen szinten az irodalommal. Az én lányaim már abból élnek, a négy unokámból kettő szintén irodalommal foglalkozik, a dédunokáim még kicsik, de remélem, hogy őket is érdekelni fogja – mesélte lapunknak Stancsics Erzsébet, aki 2017-ben Ácsteszér legelső díszpolgára lett.

– Én hazajövök ide, mert olyan kedves emberi kapcsolatok, barátságok alakultak ki, hogy enélkül már nem is tudnék meglenni. Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy itt lehetek díszpolgár. Nem is díszpolgárnak, hanem idevalósinak érzem magam. Hazajövök, és biztos, hogy minden alkalmat meg fogok ragadni, hogy idejöhessek. Mindenki szívbéli barátom.