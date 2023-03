Hetven év után bezárt megszokott helyén a posta Tardoson. Szerencsére a szolgáltatás nem szűnt meg, pályázat útján az új iroda a vegyesboltba költözött. A posta bezárásával a település postamestere is búcsúzott. Nagy Lajosné Mária, vagy ahogyan mindenki hívja, Manyi, 32 évig vezette a tardosi postát. Talán számára volt a legnehezebb az ajtóra lakatot tenni. Pedig véletlenül kezdett el dolgozni a postán.

– Egészségügyi középiskolában végeztem és utána a tatabányai kórházban kezdtem el dolgozni. Azonban a három gyermekem születése után a család úgy döntött, hogy már nem tudom bevállalni az ügyeleti munkarendet, ezért másik munkát keresek – kezdte a történetét Manyi, aki nagyon nehéz szívvel búcsúzott az egészségügytől. Először nem is tudta, hogy merrefelé keresgéljen új szakmát, amikor megkereste a tardosi posta akkori vezetője.

– Felajánlott maga mellett egy állást a helyi postán, ami a család miatt nekem ideális volt. Elkezdtem a segédtiszti tanfolyamot, majd amikor befejeztem, az akkori postamester felmondott és engem bíztak meg fél évre a hivatal vezetésével. Végül 32 évig maradtam – elevenítette fel Mária, aki szerint 30 évvel ezelőtt teljesen más élmény volt a postán dolgozni.

– Amikor még nem volt internet, rengeteg levelet, csomagot vettünk fel. A csekket is mindenki a postán fizette be. Naponta több száz hírlapot adtunk el, vagy kézbesítettünk. A számítógéptől és az internettől az elején nagyon féltem, de végül beleszoktam. De ez már nem az a régi, igazi posta. Főleg a pandémia óta egyre kevesebben intézik a postán a befizetéseket, átszoktak a netbankokra. Főleg az idősebb korosztály az, aki hűséges maradt – mondta Manyi, aki a tardosi hivatal bezárásával sem tudott elszakadni a postától.

– A vegyesbolt vezetője mondta, hogy pályázik a posta üzemeltetésére, így volt időm lelkileg felkészülni rá. De így is több álmatlan éjszakám volt, ahogyan közeledett a bezárás. Áprilisban lesz 7 éve, hogy én már nyugdíj mellett dolgoztam, de nagyon megszerettem a postát és a tétlenséget se kedvelem, így még nem akartam otthon tölteni a napjaimat – árulta el a volt postamester, akinek felajánlottak egy állást a szomszédos település postáján.

– A tarjáni postán az egyik kolléganő felmondott és az ő helyére hívtak át felvételesnek. Leveleket, csomagokat és csekkeket kezelek. Mivel Tatabánya felé útba esik a hivatal, nagyon sok tardosi szokott át a postára. Nagyon jó érzés velük itt is találkozni. Azért kellett egy kis idő, míg megszoktam a helyet. Bár a postai eljárások ugyanazok, a helyi szokásokba bele kellett tanulnom.

A tardosi posta bezárásáról a település polgármestere is megemlékezett közösségi oldalukon.

– Emlékezetem óta – és még jóval előtte – a posta a Petőfi utcában volt. Ez megszűnt, a szolgáltatás viszont megmaradt és a Dózsa György utcai kisboltban. Mindazonáltal sokan ejtettünk egy-két könnycseppet, hiszen közös történelmünk egy része lezárult. A postai dolgozók mindig is fontos részei voltak a közösségi életnek Tardoson. Szeretném köszönetünket ezúton is eljuttatni feléjük! Különösen nagy tisztelet illeti Nagy Lajosné Manyit, aki 1990 óta volt tardosi postamester de ugyanúgy köszönöm munkáját Recsák Vendelné Katónak, aki előtte 15 éven át végezte ugyanezt a munkát! Szerencsére mindketten jó egészségnek örvendenek, maradjon is így még sokáig! Sok boldogságot „postás” Manyi és „postás” Kató – búcsúzott kedves szavakkal a postától és a postamestertől Csabán Béla, Tardos polgármestere.