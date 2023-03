Ahogy arról beszámoltunk, 43 éves korában elhunyt Tatabánya korábbi polgármestere, volt országgyűlési képviselő, a tatabányai Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Schmidt Csaba, aki 2020 óta a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellári feladatait is ellátta. A háromgyermekes édesapát családja mellett munkatársai, politikustársai, különböző szervezetek is gyászolják, a városházán is lobog a fekete zászló. A megyeszékhely Facebook-oldalán az élete fontosabb állomásait felidéző rövid nekrológgal jelentették be a volt városvezető halálhírét.