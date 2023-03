A helyi vásárlók a legtöbb voksot az esztergomi „Fokról Fokra” a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítvány „Együtt sikerülni fog – Közösségi tér kialakítása a szabadban” pályázatára adták le. Ennek keretében a Montágh Iskola külső környezete újulna meg. Az iskola udvara új környezeti elemmel bővülhetne, és ki tudnának alakítani egy közösségi teret. Így a természeti környezet a diákok fejlődését szolgáló szociofizikai tényezővé válhatna, amely számtalan pozitív elemmel járulna hozzá személyiségfejlődésükhöz. Az esztergomi és dorogi körzet nyertesei közé tartozik még a dorogi Zöld Levelecske Nyílt Alapítvány Közlekedés okosan című projektje. A vásárlók támogatták még az esztergomi Alteregom Egyesületet is, mely tűzrakóhelyet kívánna létrehozni.

Az „Ön választ, mi segítünk” 12. fordulójában országosan több mint 1,9 millió zsetonnal szavaztak a vásárlók, a vállalat pedig összesen 42 millió forinttal támogat 173 nyertes projektet.

Komárom-Esztergom vármegyében 6 pályázatra voksolhattak a vásárlók január 16. és február 12. között, a legtöbb zsetont pedig az esztergomi hipermarket vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így az üzletlánc támogatásának köszönhetően például sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájának színesebbé tétele, robotikaszakkör, valamint az okos közlekedést, a fenntarthatóságot és a környezet védelmének fontosságát hangsúlyozó projektek is megvalósulhatnak a régióban.