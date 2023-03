Február utolsó hétvégéjén rendezték meg a Debreceni Tetováló Expót, amelyen a dorogi tetoválóművész, Török Zsolt három díjat is hazahozott. Zsolt a „Legjobb gyógyult tetoválás” és „Best of black and white” kategóriában is 1. helyezést ét el, míg a „Best of day” kategóriában 2. díjat kapott.

Csapatának másik tagja, Sándor is kitett magáért: „Best of realistik” kategóriában 3. helyet szerzett.