Nagy Zsuzsanna, a kiállítás koordinátora elmondta, hogy a kiállítási területét két részre bontották. Az egyik oldalon egy budapesti család szobájában találjuk magunkat, ahol korabeli újságot olvasva, rádiót hallgatva tekinthetünk ki az ablakon az 1956-os forradalomra. A padlás másik részén pedig a tatai események kapnak időrendben helyet. Ennek talán egyik leghangsúlyosabb és legmegrázóbb eleme egy kocsiplató, ami a baji laktanya előtti sortűz áldozatainak állít emléket.

– A budapesti részen bemutatjuk az előzményeket. Az egyik kislány nagymamájának a korabeli fényképei vannak kihelyezve. A fővárosi események, a forradalom előzményei az ablakokon, az ablakokra ragasztott matricák segítségével ki is tekinthetünk az eseményekre. Az egyik ablak még a békére, a másik már a forradalmat mutatja – mutatta a szakember.

Diákok tervezték Tavaly a megyei múzeum egy versenyt hirdetett a tatai és környékbeli 8–12. évfolyamos tanulóknak. A tatai ’56-os eseményekkel kapcsolatos vetélkedőn többek között a hét csapatnak feladata volt egy kiállításterv elkészítése, illetve saját kutatásokat is kellett végezniük, ahol rokonaikkal, ismerőseikkel kellett interjút készíteniük. A nemrég megnyílt tárlaton a vetélkedőben legjobban szereplők kiállítástervét, illetve a többi csapat egy-egy ötletét valósította meg a múzeum.

A helység közepén lévő kéményt is bevonták a kiállításba. Ott a nagy harci eszközöket, tankokat mutatják be. A másik oldalon meg az országos sortüzekről vetítenek ki megrázó információkat. De helyet kap egy terepasztal is, ahol 3D-s épületek, kis tankok, sablonok lesznek ahol akár el is lehet játszani az eseményeket egy múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Közben a korabeli rádióból Nagy Imre beszéde és Elvis dalai felváltva hallatszanak. Ezzel is hangsúlyozva a kelet és nyugat ellentétét. A feszültség fokozásáért pedig a gerendákról "molotov koktélok" lógnak.

– Az emelet másik része lesz a hangsúlyosabb, ami a tatai és környékbeli eseményeket mutatja be. Itt egy led-es térképen rá lehet keresni, hogy hol voltak a forradalom eseményei. De helyet kap a szovjet emlékműnek a ledöntése és a rendőrség is. Az itt lévő ablakokon pedig a forradalmi Tatára "tekinthetünk" ki - sorolta a kiállítás részeit a koordinátor. De egy tábori kórház pillanataiba is beleshetünk. Zsuzsa elmondta, hogy a helyi sérültek ellátásában nagyon sok önkéntes, köztük diák is segített az orvosoknak. Közben egy oszlopon azoknak a helyi hősöknek, családapáknak, munkásoknak a fotói és történetei kerültek, akik az életüket adták a harcokban.