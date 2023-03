Korábbi cikkünkben boncolgattuk már a két-háromévesek dackorszakát. Most arra keressük a választ Horváth Judittal, a Tatabányai Szakképzési Centrum iskolapszichológusával, hogy mi segíthet átvészelni ezt az egyáltalán nem egyszerű időszakot. Horváth Judit szerint, mivel minden családban más dolgot tekintenek fontosnak és az életmódjukhoz valószínűleg az felel meg a legjobban, csak általános szempontokat lehet megemlíteni. Nem helyes és általában nem is célravezető, ha a szülők tekintélyük érvényesítésével próbálják megoldani a problémát, de azt is nehéz elfogadni, hogy ne avatkozzanak be.