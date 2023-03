A nap másik megmentettje a stafforshire terrier típusú Vacak 1-2 éves. A kutyus az Amstaff in Not nevű szervezethez került, ahol szakszerűen foglalkoznak vele, a fajta sajátosságait is figyelembe véve.

– Vacaknak is chipre, oltásokra van szüksége, és persze, mivel ő egy bull típusú kutya, megfelelő, szakszerű szocializációra.

Az állatvédő a Kemma.hu-nak kiemelte, hogy mivel mindkét kutya kórosan alultáplált volt, így a felhízlalásuk sem párnapos feladat.