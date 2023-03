Újabb utcaképeket készít a Google Magyarországon. A számos város között, ahol újra felbukkan kamerás autójuk, ott van többek között Miskolc, Eger, Székesfehérvár és Tatabánya is. Ahogy arról a Heol is ír, az úgynevezett Street View szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználók virtuálisan bárhonnan felkereshetik a magyar városok többségét, ezzel együtt pedig meglátogathatnak számos kulturális nevezetességet, például kastélyt és várat, illetve közelebbről is megtekinthetik az országban található nemzeti parkokat és egyéb természeti csodákat.

A szolgáltató a személyes adatok védelme miatt ezúttal is elhomályosítja majd az emberek arcát és a rendszámokat, ugyanakkor lehetőséget kínál a felvételek közzétételét követően is további részletek elhomályosítására; ezt a képek jobb alsó sarkában található "Hiba bejelentése" gombra kattintva lehet igényelni.

Hogy pontosan mikor fog felbukkanni a Google kamerás autója Tatabányán, azt nem tudni, a menetrend szerint valamikor március és szeptember között. A megyeszékhelyről 2022 őszén is készültek egyébként friss képek, előtte 2021 májusában.