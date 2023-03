Férőhelyhiány

Uitz-Lovasi Edina a dorog.hu-nak elmondta azt is, hogy férőhelyhiány miatt a 2020/21-es nevelési évben 1 családot, míg a következőben már 6 családot kellett visszautasítaniuk, az írásban elutasított kérelmek száma a mostani nevelési évben már meghaladja a 20-at. A 2023 szeptemberében induló nevelési évre is már érkeznek a felvételi kérelmek, az eddigi összesítés alapján már most meghaladják a beadott kérelmek a felvehető létszámot. Tehát a statisztikák is azt mutatják, hogy mindenképpen nagy szükség lenne a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde bővítésére.