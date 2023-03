Azt mondják, a böjt a mentális tisztuláshoz is vezet. Lehet, hogy már dörömbölök a kapun?

Eltelt a nap, különösebb akadály nélkül. Megvoltak a fő étkezések, tartom magam hozzá, hogy délben jól lakom, a másik két alkalommal csak eszem.

Egyben elérkeztem oda is, ahol már nem tudnak megkísérteni semmivel sem. Lehet az mogyorókrémes palacsinta, duplasajtos pizza, fokhagymás lángos, vagy akár egy tányér tárkonyos vadraguleves. Az elmúlt napokban már olyan sokszor utasítottam vissza minden földi jót, hogy szinte megszoktam ezt az állapotot.

Megszerettem ezt az állapotot. Amikor már 27 napja nincs kajakóma, nem fenyeget a kóros fáradékonyság veszélye és összeszedettebbek a nappalok is. A férfi olvasóktól előre elnézést kell kérjek, görgessenek át néhány sort, de a havi ciklus alatt is jobb eredményeket produkált a szervezet. Megszűnt a puffadás, nem volt fájdalom és gördülékenyen zajlott minden.

Ha már fizikai tüneteket nézünk: sokak szerint látványosan peregnek a kilók is, bár ezt sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem tudom. Viszont ki merem jelenteni, elérkeztem a megérte állapothoz is. Esküszöm, érdemes volt ezekért a pillanatokért böjtölni. De még hátra van két hét, és arra is esküszöm, hogy lesz mit mondanom...