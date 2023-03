Valahol ott kezdődik a biztonság, amikor már otthonosan mozgunk a szabályok között. Lefordítva a böjti gasztronómiára: amikor már feldolgozta a gyomor, hogy naponta csak háromszor kapja meg a jussát, hat helyett. És amikor már nem kell figyelni az összetevőkre, mert otthon teljes a felkészültség.

Már több mentes étel van a konyhámban, mint nem mentes. Hibalehetőségnek nincs helye. A reggeli egy adag zabkása volt mandulatejjel, vörösáfonyával és kesudióval. Ebédre pedig makarónit ígértem, így az lett. Szejtánnal.

Korábban már írtam róla, hogy ez a növényi alapú étkezés fő fehérjeforrása, és hogy állagban, tápanyagtartalomban és ízben is hasonlít a húsra. Utóbbival picit vitatkoznék, valahogy a grill kolbász íze nem jött át, de darált változatban, paradicsomszósszal és bazsalikommal tényleg tökéletes.

Miközben fürödtem a dicsfényben, jöttek a telefonok, és egy esti program látszott körvonalazódni. Az egyik vonalvégen visszaköszönt a rögvalóság, és ismét súlyos csábításgyanúba keveredtem.

Pattogatott kukoricát ehetsz, ugye?

– szólt a kérdés, amit hatásszünet követett. Jött a szokásos kísérőszöveg is.

Nem venném a lelkemre, ha melletted ropogtnám, tudván, hogy nem ehetsz!

– jöttek a mondatok, így tovább. Halkan megjegyzem, nem hogy kukoricát, még nachost is kérhetek sajtszósz helyett csípőssel. Ez ám az igazi luxus! Mozis menü lett hát a vacsora. És a kecske is jóllakott, meg a káposzta is megmaradt. Hívhatjuk biztonságnak is.