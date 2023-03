Sok pozitív jelet ad a szervezet, ami csak megerősít benne, hogy jó úton járok a mostani böjtölő koromban. Nyilván megosztó a téma, vannak az ügy pártolói és ellenzői is. Félreértés ne essék, nem vagyok döntő bíró, így aztán semmilyen ítélet nem születik. De! Kétségtelen, hogy körülbelül két hete jóval korábban fent vagyok a megszokottnál. És ez minden reggel 6-7 óra közötti ébredést jelent, és egyben azt is, hogy megelőzöm a vekkert. Azt is mondhatnánk, az én órám nem vasárnap állt át, sokkal korábban.

Jogos a kérdés, hogy mindez a mentes étkezésnek tudható-e be? Ahhoz nem fér kétség. Erről az elmúlt napok győztek meg. Nem egy-két alkalomról van szó, két teljes hétről. Komolyan elkezdtem aggódni. Jó hír, hogy hiába alszom kevesebbet, nem kelek kevésbé kipihenten. Viszont aggasztó, hogy jóval gyakrabban álmodom, mint korábban. És éjjelenként olyan képek jelennek meg, amik még csak hírből sem ismerik a mentes kifejezést.

Angliában élő jóbarátom küldte el a megoldást - hatalmas köszönet a közösségi oldalaknak. Van egy app - SnoreLab, amin keresztül nyomon követhető az alvás minden egyes fázisa. Az ideje és a minősége is. Csak el kell indítani lefekvéskor és rögzíti azokat a pontokat, amik az éjszaka folyamán nyugalmi állapotban készültek, de a hanghatásokat is felveszi, például a szuszogást vagy a horkolást. Alig vártam, hogy kipróbáljam. Még a reggeli almás zabkása előtt visszahallgattam, három alkalmat rögzített. Az első kettőnél egy szimpla oldalra fordulás történt, a harmadiknál annyit mondtam: nyami.