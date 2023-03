Sajtónapi ünnepséget tartott szerkesztőségünk és pizzanagyhatalommá vált néhány percre. Szumma szummárum, ez a hétfői kiváló alkalom volt a vállveregetésre, hogy köszönetet mondjunk egymásnak az egész éves munkáért. A verbális elismerésen kívül áldoztunk a gasztronómia oltárán is: húsz pizza érkezett a Mártírok 44-hez, mindenféle ízben.

Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy pillanatok alatt vált semmissé a csípős szalámis, a csirkehúsos jalapenos, a juhtúrós, a mexikói, és a tonhalas szelet, de sokak kedvence a sonka-gomba kukorica keverék is méltán lehetne a pizzák koronázatlan királya a szerkesztőségben is.

Távol álljon tőlem minden dicsőítő szó, de rövid idő alatt már harmadszor lehetek kimondottan büszke saját magamra – az első kettőnél palacsinták elől menekültem. Szóval néhányan még kisebb harcot vívtak az utolsó morzsákért. Öröm volt nézni a falatozást, mint ahogy öröm volt az is, hogy ebből most az egyszer kimaradok. Ugye akkor mindenkinek kevesebb jutott volna. Így aztán nekem is. Jövő márciusban viszont visszatérek és mindent megeszek. Talán, még a papírdobozt is.