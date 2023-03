Az Országos Erdészeti Egyesület „Sportolj tudatosan az erdőben!” nevű programsorozatának célja, hogy az outdoor tevékenységek kedvelői sportolás közben olyan érdekességeket figyeljenek meg és összefüggéseket vegyenek észre, amelyek révén jobban elmerülhetnek az erdei élővilágban. A program része a „Fuss az erdész szemével” című terepfutó-kihívássorozat. Ennek hetedik, téli állomása visszatér a Pilisi Parkerdőbe, ahol március 15-ig teljesíthető a kihívás.

A sorozat aktuális, hetedik kihívása a négy előzőhöz hasonlóan a Pilisi Parkerdőbe invitálja a futókat. A cél ismét a Budai-hegység, ezúttal azonban annak déli része, a Biatorbágy fölött, az Iharos-hegy körül elterülő erdő. A 13 kilométer hosszú, 385 méter szintemelkedést tartalmazó körút különlegessége a Nyakas-kő és a Madár-szirt látványos mészkőpereme, a Kő-orr kaptárkövei, a híres biatorbágyi viadukt, illetve természetesen a terület jellemző erdői, a mészkedvelő tölgyesek, a molyhos tölgyesek, a cseresek, vagy a kopárfásítások során ültetett feketefenyvesek. A rajthely Budapest központjából, a Déli pályaudvarról vonattal 20 perc alatt elérhető, de megközelíthető Kelenföldről menetrend szerinti helyközi buszjárattal, illetve személygépkocsival az M1-es autópályán, vagy az 1-es főúton. Már maga a rajt is különleges helyen van: a kettős viadukt alatt, ahol 1931-ben a híres merényletet elkövették. A hidakat egészen 1979-g használták vasúti célokra, végül sétányt alakítottak ki rajtuk.

A futók útja azonban nem erre vezet, hanem a sárga sáv jelzésen a Madár-forrás felé, majd innen kapaszkodhatnak fel a Kő-orr látványos kilátópontjához. Itt már kapnak egy kis ízelítőt abból a kőzetből, amely döntően meghatározza a környező erdőket is. Ez a 12-15 millió éves „tinnyei mészkő”, amelyet hatalmas területen bányásznak a mai napig – ebből épültek Budapest legismertebb középületei is. Ez a kőzet határozza meg a terület talaját is. A sportolók mészkedvelő tölgyesekben, melegkedvelő molyhos tölgyesekben, cseresekben futhatnak.

A cser jellegzetessége, hogy elszáradt leveleinek java része nem hullik le egyből, hanem a tél folyamán a fán marad. Ezek a levelek tavasszal hullanak csak le, amikor majd az újonnan jövök „lelökik” a tavalyi elszáradtakat. Jobbra az Iharos-hegy látható, amelynek csúcsán egykor légvédelmi rakétabázis állt – éppúgy, mint a szintén a Pilisi Parkerdőhöz tartozó Pilis-tetőn, a Lom-hegyen vagy az Urak asztalán. A terület egy részén egykor karsztbokorerdők és sziklagyepek terültek el – ezeket a „kopárokat” fásították később az erdészek a ma is látható feketefenyőkkel.

A sárga sáv jelzésről előbb a piros sávra, majd egy éles jobbkanyarral a piros keresztre térhetnek át a vállalkozó kedvűek, amely már az útvonal legnagyobb látványosságához, a Nyakas-kőhöz és a mellette hosszan elhúzódó Madár-szirthez vezet. Különleges, a Budai-hegységben másutt nem átélhető élmény ezen a kanyonszerű, kitett mészkőperemen futni, magasan a Benta-patak völgye fölött. A Madár-szirten túl az út a híres Szily-kápolna alatt vezet vissza a viadukthoz. Az útvonalról „erdész szemmel” olvasható leírás az Országos Erdészeti Egyesület honlapján.

A kihívásról

A kihívás március 15. éjfélig él, egyrészt a táv teljesítésével, másrészt az útvonalhoz tartozó feladat megoldásával. A feladat: a kör teljesítése közben fényképet kell készíteni egy csertölgyről, amelyen még rajta vannak az elszáradt levelek. Ezt a fényképet az Országos Erdészeti Egyesületnek ([email protected]) elküldve a megfejtők nyereményjátékban vehetnek részt, melyen a szervező három ajándékcsomagot sorsol ki.

Az elmúlt években egyébként kiugróan megnőtt az erdei sportok és a szabadtéri tevékenységek népszerűsége. A terepfutás is igen elterjedt sportággá vált. Az Országos Erdészeti Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával éppen ezért indította útjára a „Sportolj tudatosan az erdőben!” sorozatot, melynek keretében minden évszakban egy-egy erdei útvonal, track követhető végig, bármikor teljesíthető, úgynevezett „instant” kihívás formájában. Az előre megadott útvonalon végig futva, a tracket, vagy a QR-kóddal ellátott, fákra erősített irányjelző táblákat követve egy ismeretterjesztő erdei futókalandban vehetnek részt a sportolók.