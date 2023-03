Az író elmondta, hogy a kötetben olvasható kutatási eredmények a tatai Kuny Domokos Múzeumban végzett 10 évnyi munkájához kapcsolódnak. A bemutatón beszédet mondott Michl József polgármester is, aki először is gratulált Kemecsinek a szerdán átvett tisztikereszthez, majd megköszönte az írónak, hogy ismét hírét viszi Tatának nemcsak az országban, hanem a határokon túlra is.

– A könyv rajtunk kívül született. És ennél nagyobb öröm, hogy van egy tatai kutató, tudós ember, akinek a normál munkájában is mindig ott vagyunk a tudatában, a mindennapjaiban. És akkor, amikor valamilyen újabb szakmai művet készít elsőként Tatához, a tatai kutatásához, munkájához nyúl – mondta a polgármester.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a tatai múzeum igazgatója is köszöntötte a néprajzkutatót. Kiemelte, hogy a kötetben többek között megtalálhatóak a tatai néprajzi gyűjteménnyel kapcsolatos tanulmányok, a tatai fazekassággal és a hagyatéki leltárokkal történeti néprajzi vizsgálatok, vagy a hagyományos tatai járműkultúrára vonatkozó több éves néprajzi terepmunkrára épülő kutatás eredményei.