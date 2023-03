Március 13-án az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartottak központi ünnepséget Budapesten, ahol Rétvári Bence miniszterhelyettes beszédét követően Pintér Sándor belügyminiszter adott át díjakat, számolt be róla a kormany.hu. Az eseménynek megyei érdekeltsége is volt, ugyanis szűkebb hazánkból is akadtak díjazottak a nemzeti ünnepen.

Rétvári Bence beszédében úgy fogalmazott, hogy a nemzeti ünnepen nem csak emlékezünk, hanem kitüntetjük a jelenkor nagyjait is, egy-egy ilyen kitüntetés elismerése annak, hogy a díjazottak többet tettek hozzá a nemzetünkhöz. A jeles eseményen 105-en részesültek elismerésben.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozták többek között az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki

igazgatóhelyettesének, Pannonhalmi Miklós Lászlónak, aki a vízügyi ágazatban végzett több mint öt évtizedes példaadó szakmai

tevékenysége elismeréséül vehette át a kitüntetést.