Kérdésekre is válaszoltak a diákok

Az interaktív előadás közben a fiatalok mobiltelefonjaikon keresztül több kérdésre is válaszolhattak. Megtudhatták, hogy hetente mintegy 1 millió ember költözik városokba a Földön és hogy egy magyar állampolgár átlagosan 364 kilogrammnyi hulladékot termel évente. Kiderült, hogy egyetlen egy cseppnyi használt étolaj ezer liter élővizet tud beszennyezni és hogy 1 tonna mobiltelefonból mintegy 150-szer több arany nyerhető ki, mint 1 tonna kőzetből. Áder János arról is beszélt, hogy egyénileg mit tehetünk a bolygónkért. A szelektív hulladékgyűjtés mellett azt is javasolta, hogy a használt étolajat adjuk le a benzinkutakon. Fontosnak tartja, hogy ne költsünk felesleges termékekre és hogy lehetőleg a régiónkból származó árukat vásároljuk meg.