Így tett Katalenik Kálmán is, aki egy kecskepapagájjal tért haza.

– Van otthon egy példány, de nem volt párja. Ezért most vásároltunk egy hímet. Szinte minden börzén kint vagyunk, nagyon szeretjük. Ugyan most csak vásárlóként vagyunk, de árusítani is szoktunk. Hat-hét éve tenyésztünk különböző papagájokat: hullámos, énekes, nimfa, bourk, de még kacagó gerle is megtalálható nálunk. Először postagalambokat tenyésztettünk, de miután többször jártunk börzén, áttértünk a papagájokra is – mondta boldogan kalitkával a kezében a kocsi tenyésztő.

Általában ezen a börzén ötven és hatvan közötti a tenyésztők száma. A vármegyéből és az ország különböző pontjairól érkeznek, sőt Szlovákiából is ellátogatnak Kisbérre, de inkább vásárlás céljából

– tudtuk meg a szervezőtől.

Kelemen Milán a szomszédos vármegyéből, Győrzámolyból érkezett a kiállítók, eladók sorába.

– Főképp díszmadarakkal foglalkozom, papagájok, pintyek, de mellette baromfikkal, törpenyulakkal és pávákkal is. Megvan mindig, hogy melyiket keresik, tavasszal jobban a papagájokat, majd a baromfikat, de többfélét hozunk, mindenki megtalálja, amit szeretne. A díszmadarak között kölönböző színváltozatúak vannak, a rikítóbb színek mellett tompábbak, de új színmutációk is, például a kissándor-papagáj esetén – emelte ki a díszállat- és kisállattenyésztő.