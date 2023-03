Végett ért a Fellner Jakab Emlékév és ezzel együtt az építőmesterről szóló játék is, amit Tata város önkormányzata hirdetett meg. 2022 júliusától az év végéig havonta kétszer, összesen tizenkét alkalommal egy-egy feladvány jelent meg a helyi újságban és az interneten. A helyes választ beküldők között minden forduló után különböző tárgy illetve könyvjutalmat sorsoltak ki. Az első hat forduló nyertesei tavaly ősszel már meg is kapták a nyereményüket. De legtöbbjük ezután is tovább folytatta az érdekes játékot.

A kérdések összeállításában a tatai Kuny Domokos Múzeum szakemberei segédkeztek. A feladványokra egy kis kutatás után könnyen meg lehetett találni a helyes választ, így a kisiskolásoktól kezdve az idősekig bárki kapcsolódhatott a játékhoz. Lelkességből pedig nem volt hiány. A fél év alatt beérkezett 130 megfejtésből 111 volt helyes, kettő játékos mind a tizenkét fordulón jó választ küldött be. Ezzel a főnyereményt is ők vihették haza: Boros Loretta és Gergó-Elekes Andrea, akik könyvajándékot és egy-egy okosórát nyertek.

Színes programok

Fellner Jakab a tatai uradalom egykori építőmestere, a magyarországi barokk építészet egyik legjelentősebb alakja volt, aki 1743-ban került a településre és munkássága nyomán megalkotta a város arculatának máig ható alapjait. A tiszteletére szervezett emlékévre számos programmal készültek a szervezők: előadásokkal, vetélkedőkkel, koncertekkel, kiállítással és szakmai konferenciával. De készült emlékbélyeg, memóriakártya, emlékérem, képregény és dokumentumfilm is. Illetve a kutatásoknak köszönhetően még az építőmester régi otthonát is sikerült beazonosítani.

Csak egyetlen válasszal maradt le mögöttük Szűcs Imre, aki a 12 forduló alatt 11 alkalommal adott jó választ. A dobogó harmadik fokára ketten is felállhattak: Kapusy Péter és Tanczerné Jakus Emőke 11 játékon vett részt és mindketten 10 feladványra válaszoltak helyesen. Természetesen a Fellner-emlékezet játék záróeseményéről természetesen senki sem távozott üres kézzel, minden résztvevő kapott valamilyen apró ajándékot.

Az ünnepélyes díjátadón Rigó Balázs Tata alpolgármestere, egyben a játék ötletgazdája köszöntötte a játékosokat. Kiemelte, hogy az egyes feladványok megalkotása az önkormányzat nemzetközi referensének, Osgyáni Zsuzsannának a nevéhez fűződik, akinek a Kuny Domokos Múzeum muzeológusa, Stegmayer Máté segített szakértelmével.

- A célunk az volt, hogy játékos formában is felhívjuk a figyelmet az emlékévre, felkeltsük az érdeklődést az építőmester élete iránt. A kérdések összeállításánál figyeltem arra, hogy egybevágjon az emlékév közösségi oldalán szereplő témákkal. Azokból mindig meg lehetet oldani a kérdéseket. Elsősorban a tataiakat szerettük volna bevonni a játékba, de nagy örömünkre több nem helyi lakostól is érkezett megfejtés. Sőt még egy Észak Komáromi úr is csatlakozott az utolsó három fordulóhoz - árulta el Osgyáni Zsuzsanna.