A Quack zenekar a legjobb 40 közé az „Akkor is” című számával került be. Az élő show-ban pedig már a közönség szavazatai is számítanak a zsűri voksai mellett. A szombati műsorban ezúttal is tíz produkció mutatkozik be, ezeket a 4 zsűritag 1–10-ig értékeli. A dalok után kialakul a zsűri sorrendje, az általuk legjobbnak értékelt 4 produkció automatikusan az elődöntőbe jut. Egy dal még a nézők szavazatai alapján kerülhet a verseny következő körébe. Szavazni pedig úgy lehet, hogy minden produkciónak lesz egy saját kódja, amit egy megadott telefonszámra lehet beküldeni. Fontos, hogy a szavazást a műsorvezetők indítják és állítják le, és csak ebben az időben elküldött sms-ek érvényesek.

Az elődöntőkből már csak 4-4 dal kerül majd a döntőbe, és ezzel közelebb „Az Év Dala 2023”, valamint a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” címhez. A győztes dal előadója – „Az Év Dala 2023” cím, illetve a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismerés mellett – tízmillió forintot nyer zenei produkciója fejlesztésére. A döntőbe jutott másik hét dal előadója szintén részesül zenei pályájára fordítható nyereményben, olvasható a verseny oldalán.

A zenekar részére az első siker 2020-ban érkezett, amikor megnyerték a Peron Music tehetségkutatót. Az Öröm a Zene országos döntőjében pedig az Antares zenekar különdíját nyerték el.





A Quack Zenekar számít a tatai és vármegyei nézők szavazataira