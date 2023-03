A kártérítések összege az egyes eseteket tekintve a néhány százezer forinttól egészen a több milliós kárkifizetésekig is terjedhet, hiszen mind a baleset, mind a baleset következtében elszenvedett sérülések mértéke meghatározó.

– Az autósok közül most azok járnak a legjobban, akiknek CASCO-juk is van. A CASCO-ra a javítás ugyanis azonnal elkezdhető, ott nem kell majd várni. Ott is meghatározzák majd a felelősöket később, de ott addig a CASCO-ra megjavíttathatja a károsult az autóját és úgy tovább tudja használni. Akinek nincs CASCO-ja, annak viszont várnia kell a kötelező biztosítójának az úgynevezett jogalapjára, és ennek a jogalapnak a megállapítása húzódhat el nagyon sokáig – részletezte a szakértő.