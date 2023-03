Dr. Vigh László nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte a frissdiplomásokat, a hozzátartozókat, valamint Árvai-Füleki Juditot, az Edutus Zrt. vezérigazgatóját és Borsó Tibort, Komárom-Esztergom Vármegye közgyűlésének alelnökét.

– Az elmúlt néhány év jól végzett munkáját ünnepeljük – hangsúlyozta Némethné dr. Gál Andrea rektor. – A gyakorlatban is jól hasznosítható tudással gazdagodtak a nálunk tanulók. Bízom benne, hogy szép emlékekkel távoznak tőlünk, illetve abban is, hogy jó néhányan itt tanulnak tovább. Büszkék vagyunk rájuk, ahogyan az utóbbi több mint három évtized során diplomát szerzőkre: a számuk immár 8800. Ma már Tatabánya mellett Budapesten, Székelyudvarhelyen, Tatán, Sümegen és Balatonfüreden is tanulhatnak az Edutus diákjai.