– Aztán tavaly megtörtént a csoda, kiderült, az eredeti öntőminták ott lapulnak a Czuczai-műhely padlásán amit Czuczai József fia, Ádám vitt tovább. Az elveszettnek hitt kincs előkerült! Ma pedig 40 év után Czuczai-padok érkeztek Tatára. Nem másolat, nem olyan mintha, hanem az eredeti minta alapján újraöntve – mutatta a padokat a városvédő. Az egyesület az ünnepek alatt sem tétlenkedett: a vasakat az utolsó apró öntési sorjától is megtisztították, alapozás után pedig már fent van az első réteg festék is.

Balázs elmondta azt is, hogy adományokból tudták újraöntetni a padokat.

– A pallók gyalulás és csiszolás után megszabadítva a gyantától, most a lazúrt viszik fel rá – számolt be a munkálatokról Somogyi Balázs, aki elárulta, hogy a sosem látott asztal is formálódik. Mint mondta: ezek többek, mint utcabútorok. Iparművészeti alkotások.

– Idén lesz 25 éve, hogy Czuczai József mester az égi üllőkön dolgozik tovább, méltó emléket kívánunk állítani neki. A szükséges faanyag és festék már csak egy apró lépés ahhoz, hogy negyven év után újra a míves padok díszítsék a kertet – tette hozzá reménykedve Balázs.