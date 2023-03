A gasztronómiai program harmadik alkalommal is beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a program kezdete után két órával már több mint hatvan aláírás szerepelt a résztvevők listáján. Segítség is volt: Ceglédi László, Dancs József, Nyári Géza, Károlyi Sándor, Kovács Tibor és Pirosi Jenő személyében, akik kétóránként váltották a főszervezőt.

Sokan érkeztem megkóstolni az édes finomságokat

Fotós: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A tavalyi alkalommal a bányászváros főterén hirdette meg a rendezvényt, az idén helyszínváltozás történt. Az ötlethez csatlakozott a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház, ahol díjmentesen biztosították az intézmény folyosóját Tormáéknak. Becslések alapján több, mint 500 adag édesség készült a nap folyamán, amelyhez a tölteléket is biztosították. Választható volt a fahéjas, túrós és lekváros töltelék, de a hagyományos kakaóporos sem maradhatott el. Hogy az is jól lakjon, aki nem szereti a palacsintát - bár ritkán találkozni ilyen kifogással - az első száz vendégnek egy szál szegfűvel is készültek.

Jó hangulatban készültek a palacsinták

Fotós: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Torma Lajos tökélyre fejleszti a palacsintázást. További tervei szerint palacsintanapot is szervez a későbbiekben, ahol lesz verseny és rengeteg édesség is – ahol majd egyebek mellett sós verzióval is találkozhatunk. Portálunk választ kapott a kérdésre is, hogy miért éppen palacsinta? Állítólag egyedülálló a Tormás palacsinta – bár a túrós fogyott a legjobban.