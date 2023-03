Várszegi Balázs, a civil szervezet elnöke elmondta, hogy egy év elteltével tértek vissza a helyszínre és tapasztalták, hogy a legtöbb hulladék most is a turisták számára is megközelíthető pontokon, például a koronázási szobor lábánál került elő. Ahogy korábban, úgy ezúttal is találtak néhány érdekességet, a traktorgumi mellett tűsarkú cipő, csatornacső, sőt még bontatlan sör is gazdagította a gyűjteményt.

Bőven akadt szemét a várhegyen

Forrás: AlterEgom

Idén harmincöten ragadtak kesztyűket, a csapathoz Erős Gábor országgyűlési képviselő is csatlakozott. A program végén az Esztergomi Bazilika és Főszékesegyházi Kincstár felajánlásából a résztvevők kávét vagy teát fogyaszthattak. Az AlterEgom várhatóan ősszel szervez újabb szemétszedést, addig kirándulásokra várják az érdeklődőket.