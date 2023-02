Hajdú Zsófi a TRIXI könyvek kedvelőinek is ismerős lehet. Számos, a sorozatben megjelent mesének ő készítette el az illusztrációját. Közöttük a gyerekek visszatérő kedvencét, Tappancs kutyát is ő rajzolta, aki két kalanddal is visszatért tavaly.

Hajdú Zsófi két munkája is bekerült az Aranyrajzszög kiállításra. A Magyar Tervezőgrafika Pályázat nemzetközi zsűrije pedig mindhárom pályamunkáját beválogatta a Magyar Tervezőgrafika TOP 100 könyvbe. A Gerecse Natúrpark látványtérképe és A Rezeda család kalandjai az Alpokalján című mesekönyv illusztrációi a nyomtatott könyvbe, míg a gerecsetura.hu weboldal designja a könyvhöz tartozó digitális kiadványba kerül be.

− Tavaly év végén volt látható a XXIII. Tervezőgrafikai Biennálé Békéscsabán, és óriási boldogságomra bekerült egy munkám oda is, méghozzá a Sławomir Mrożek drámáihoz készült könyvterveim. Ez is pályázat alapján összeválogatott kiállítás, és nagyon büszke vagyok, hogy az anyagom ide és a hozzá tartozó csodaszép, napokban megjelent kiadványba is bekerült.

Papírok a rajzok mögött

Zsofirka Hajdú Zsófi 2008-ban szerzett vizuális kommunikáció diplomát egy francia főiskola budapesti székhelyén, a Visart Művészeti Akadémián. A tanulmányait nemrég újra kezdte és 2022-ben kapott tervezőgrafika diplomát a Budapesti Metropolitan Egyetemen.

– A diplomamunkámat „Best of METU diploma” díjjal értékelték, és megkaptam a tavalyi év végén a szakomon a Grátánátalma-díjat is. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt követően felvettek mesterszakra is, ahol az első félévben szintén nekem ítélték a Gránátalma-díjat. Ez Nagyon sokat jelent számomra, hiszen a tanári karban neves, a szakmában elismert példaképeim oktatnak – mondta büszkén Zsófi. A Gránátalma-díj a METU aktuális félévében átadott jelképes gránátalma, melyet a szakon oktató művész mesterek ítélnek oda az adott félév legkiemelkedőbb hallgatójának.