Olvasónktól kaptuk a felvételt, amelyen egy róka látható, amint éppen Tatabánya óvárosi részén bóklászik. A nem is olyan kis vörös vélhetően éhes volt, és élelem után kutatott a Cseri lakótelepen február 23-án, csütörtökön.

A felvételt olvasónk egy Facebook-csoportban is közzétette, ahol többen észrevételezték, hogy nem csoda, ha a vadak lakott területre tévednek, és ott kutatnak élelem után, hiszen az ember elvette tőlük az élőhelyeik jó részét. Többen írták, hogy a város más részein is rendszeres vendégek a rókák. Újvárosban a Komáromi úton és a régi buszvégállomásnál a kutyasétáltatók igyekeznek elkerülni a találkozásokat, de a Mártírok útján, a tízemeleteseknél is fel-felbukkan néha Vuk valamelyik rokona.

2022 októberében is róka portyázott Tatabánya kertvárosi részén: egy macskát fogott, amit aztán el is vitt magával az akkori videó tanúsága szerint. Novemberben az Öreg-tavon telelő vadludakat látogatta meg egy kis vörös.