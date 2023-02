Murczin Kálmán polgármester elmondta, hogy a beruházást anyagi okok miatt három részre kellett bontani. Az első ütemre az MFP-ben mintegy 12,4 millió forintot ítéltek meg számukra: egy új, mintegy 350 négyzetméteres tető épült, a bejáratnál egy új tornácos előtetőt is kialakítottak. Az önkormányzat önerőből 6 millió forintért új nyílászárókat vásárolt, melyeket akkor be is szereltek.

Nemrég befejeződött a második ütem: az udvar irányába bővítették az épület területét, ahol egy nyitott, vasbeton pilléres terasz épült. Az emeletre már egy új lépcső vezet fel, a főbejárat mellett egy kis terasz is létesült. Murczin Kálmán elmondta azt is, hogy a pályázaton kívül társadalmi munkában letérkövezték a bejárat előtti területet és a hátsó fedett részt, ami összesen 250 négyzetméter. Befüvesítették az udvart, jelenleg takarítják a belső tereket és kisebb javításokat végeznek. A közeljövőben megvalósul egy kis helység vízszigetelése is, mely feltétlenül szükséges az új büfé kialakításához.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat döntése értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) mintegy 76,5 millió forint támogatást ítéltek meg a harmadik ütemre. A támogatási szerződést már aláírták, jelenleg a műszaki tartalom átnézése zajlik. Az előkészület után tavasszal kiírhatják a nyílt közbeszerzési eljárást, a kivitelezés várhatóan még idén elkezdődik. A projekt keretében többek között beépítik a tetőteret, ahol új könyvtár, mosdó, iroda, teakonyha és egy nagyobb közösségi helyiség is létrejön. Emellett napelemet helyeznek el a hátsó tetőfelületen, energetikailag korszerűsítik és projektarányosan akadálymentesítik a kultúrházat. W. P.