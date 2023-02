A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy február 6-tól az intézmény területén változott a parkolási díj. Mint írták, a parkolás díja 350 forint óránként, valamint az ingyenes behajtási idő 15 perc.

Korábbi posztjában írta a kórház, hogy január 5-től 600 forintra nőtt az óránkénti parkolás ára. Most, egy hónap elteltével, közel a felére csökkent a fizetendő díj. Hozzátették, hogy a mozgáskorlátozottakra vonatkozó térítésmentes parkolás továbbra is megmarad. A Porta melletti fizető autómatánál bankkártyával és készpénzzel is van lehetőség a parkolási díj kifizetésére.